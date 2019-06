VIDEO - Tremenda caduta per Chris Froome, al Tour de France non ci sarà

32 visualizzazioni | 00:25

Il ciclista britannico Chris Froome ha riportato la frattura del femore in una brutta caduta mercoledì pomeriggio durante la ricognizione di una tappa del Giro del Delfinato. Vista la gravità dell’infortunio patito, Froome non potrà partecipare al Tour de France, la cui partenza è in programma sabato 6 luglio da Bruxelles.