VIDEO - Tour of the Alps: Sivakov stacca Hirt, Nibali buonissimo in salita

Altro successo del Team Sky al Tour of the Alps 2019. Nella seconda tappa si impone il russo Pavel Sivakov, e come ieri per Tao Geoghegan Hart, si tratta della sua prima vittoria in carriera da professionista.