VIDEO - Sivakov vince il Tour of the Alps, Masnada vince l'ultima tappa e fa bis

17 visualizzazioni | 00:25

Splendida doppietta di Fausto Masnada al Tour of the Alps 2019. Il 25enne bergamasco dell’Androni Giocattoli si impone anche nell’ultima tappa con un altro attacco magistrale da finisseur verso il traguardo di Bolzano. In classifica generale trionfa il russo Pavel Sivakov, che riesce a difendere la maglia di leader.