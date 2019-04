Nibali tenta la volata, ma Geoghegan Hart fa doppietta

272 visualizzazioni | 01:50

Ricucito lo strappo con Majka, nei 400 m finali i due si contendono la vittoria della quarta tappa, ma sul traguardo di Cles trionfa di nuovo (per la seconda volta in questa corsa a tappe) il britannico della Sky, secondo in classifica alle spalle di Sivakov. Lo Squalo dello Stretto ora è quarto a 33".