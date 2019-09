VIDEO - Tour of Cina: 4a tappa e maglia di leader per Jeroen Meijers

11 visualizzazioni | 01:56

Niente da fare per i velocisti al termine della 4a tappa del Tour of China I 2019: a imporsi in un arrivo a due è Jeroen Meijers (Taiyuan Miogee) che anticipa il bielorusso Yauhen Sobal (Minsk Cycling Club).