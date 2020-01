VIDEO - Caleb Ewan ci ha preso gusto! Seconda vittoria al Tour Down Under, quinto Dainese

Caleb Ewan non lascia scampo agli avversari in volata: l’australiano domina allo sprint e coglie il secondo successo di tappa trionfando nella quarta frazione, da Norwood a Murray Bridge, di 152.8 chilometri. Bruciato in volata Bennett, ottimo piazzamento nella Top 5 per Alberto Dainese.