VIDEO - Tour Down Under nel segno di Philipsen: il belga vince la volata della quinta tappa

196 visualizzazioni | 02:22

E' Caleb Ewan a tagliare il traguardo per primo, ma viene squaqlificato per scorrettezze nell'ultimo chilometro di corsa. La vittoria va quindi al secondo, Jasper Philipsen, battuto di una ruota in volata davanti a Peter Sagan. Patrick Bevin è sempre leader della classifica generale.