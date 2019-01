VIDEO - Porte vince in fuga l'ultima tappa del Tour Down Under, Impey strappa il titolo a Bevin

188 visualizzazioni | 04:15

Dopo tante volate, il Tour Down Under si chiude in solitaria, con Richie Porte che lancia la fuga a pochi km dal traguardo e va a vincere la sesta e ultima tappa in solitaria. Per lui è la sesta volta consecutiva al successo su quel traguardo. Il campione della corsa è Daryl Impey, che strappa la maglia ocra a Patrick Bevin proprio nell'ultimo atto.