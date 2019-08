VIDEO - Tappa neutralizzata in ricordo di Bjorg Lambrecht: Lotto-Soudal assieme in testa al gruppo

La quarta tappa del Giro di Polonia è stata neutralizzata dopo la tragica scomparsa di Bjorg Lambrecht, morto a soli 23 anni per le conseguenze di una caduta nella frazione precedente. Gli atleti della Lotto-Soudal, squadra in cui militava Lambrecht, corrono affiancati in testa al gruppo.