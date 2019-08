VIDEO - Luka Mezgec fa doppietta: lo sloveno vince in volata anche la 5a tappa

129 visualizzazioni | 02:15

Il corridore della Mitchelton Scott non ha rivali sul traguardo di Bielsko-Biała e conquista la seconda vittoria in questo Giro di Polonia. Pascal Ackermann resta in maglia gialla, con 4 secondi proprio su Mezgec.