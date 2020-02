VIDEO - Tour de Langkawi: sesta tappa a Nakane. Primo podio per Battistella (3°), Celano sempre leader

30 visualizzazioni | 02:42

Il giapponese Hideto Nakane (Nippo Delko One Provence) si impone davanti al kazako Gleb Brussenskiy (Vino Astana Motors). Giornata da ricordare per Samuele Battistella, campione del mondo Under 23 nel 2019.