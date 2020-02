VIDEO - Tour de Langkawi: Saleh fa bis, Pelucchi battuto in volata

Nella penultima tappa del Tour della Malesia arriva il secondo successo personale per Mohd Hariff Saleh, già vincente due giorni fa. Secondo posto per il nostro Matteo Pelucchi, in classifica sempre davanti a tutti Danilo Celano.