VIDEO - Nairo Quintana in solitaria sul Mont Ventoux: primo successo in maglia Arkéa Samsic

Il colombiano stacca tutti sulla temibile salita, andando a vincere in solitaria la terza tappa del Tour de la Provence. A 1'28'' il gruppetto composto da Lutsenko, Hugh Carthy e Vlasov. Il primo italiano è Fausto Masnada che ha concluso con il 12° posto a 2'57''. Quintana sale anche in vetta in classifica generale, con un vantaggio di 1'04'' su Vlasov.