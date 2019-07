Van Baarle, Poels, Bernal, Tomas: ma cosa ha combinato il Team Ineos?

2 visualizzazioni | 02:33

Bernal ha guadagnato 32'' su tutti i rivali per la conquista della maglia gialla, ma non si spiega la strategia della formazione britannica che poi ci prova con Thomas che per poco non riportava sotto gli avversari sul compagno di squadra.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



