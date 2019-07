Tour de France, l'atterraggio non è morbido: parcadutista sulle transenne

visualizzazione | 01:11

Disavventura in occasione della 13a tappa del Tour de France. Per celebrare il centenario della maglia gialla era previsto l'atterraggio di un paracadutista al traguardo della crono di Pau. Ma tutto non è andato come previsto!



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!