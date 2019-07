È volata vera per il traguardo volante: Viviani brucia Sagan, Matthews e Colbrelli

visualizzazione | 00:25

Dopo 33 km c'è il traguardo volante di Cercié en Beaujolais, con Elia Viviani che si prende il 5° posto battendo in volata Peter Sagan, Matthews e Sonny Colbrelli. Il corridore della Quick Step si prende così 11 punti.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!