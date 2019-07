Tour de France 2019: tappa 20, il profilo in 3D

visualizzazione | 01:09

La Albertville-Val Thorens è l'ultima tappa di montagna di questo Tour de France con una frazione molto impegnativa di 130 km. Tre GPM sul percorso: dal Cormet de Roselend (1a categoria al 6% per 19,9 km) alla Côte de Longefoy (2a categoria al 6,5% per 6,6 km). Si chiude con il Val Thorens a quota 2365 metri, con una salita lunga 33,4 km alla pendenza media del 5,5%.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



