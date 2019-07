"Tour 360", tappa 9: Si brinda coi bicchieri Magroski, nel giorno dei soprannomi e di Daryl Impey

4.239 visualizzazioni | 06:57

Nel giorno della presa della Bastiglia, e della pastiglia per il nostro Riccardo Magrini, è Daryl Impey che si impone sul traguardo di Brioude dopo aver centrato la fuga di giornata. Nella tappa del 14 luglio, Julian Alaphilippe tiene la gialla e festeggia con la Francia. Chi non festeggia? Ve lo sveliamo noi...



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!