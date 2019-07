"Tour 360", tappa 6: L’arte dello scalatore ti premia Giulio Ciccone, sei la maglia gialla!

6.599 visualizzazioni | 07:53

Un sogno che diventa realtà: Giulio Ciccone (Trek Segafredo) è la nuova maglia gialla del Tour de France 2019, simbolo strappato a Julian Alaphilippe che in classificsa generale è a 6” dal corridore azzurro. Ciccone avrebbe potuto rpendersi anche il successo di tappa ma Teuns è stato più veloce e si è preso la vittoria. Occhio anche al cronometro e ai Big di classifica, sfilacciati nella generale.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



