"Tour 360", tappa 5: Peter Sagan is back! Protagonisti anche Hulk e la “Belle Fille” Leo...

Peter Sagan ha sfoderato una delle sue migliori volate per zittire tutte le malelingue del Tour de France 2019, cogliendo un bellissimo e meritato successo a Colmar dopo il 4° posto di Nancy. Sul traguardo, in maglia verde, ci arriva da Hulk, il predestinato della maglia verde. Intanto nel post tappa di parla di Leo, la “Belle Fille” di Rick Zabel e non solo...



