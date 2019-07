"Tour 360", tappa 19: Grandine, frane e lacrime... Pinot grigio, Bernal giallo, Alaphilippe nero

4.585 visualizzazioni | 11:27

Nella tappa numero 19 del Tour de France, è successo di tutto... tranne l’arrivo. La tappa è stata neutralizzata ancor prima di transitare da Valloire, perché un’improvvisa grandinata ha colpito il percorso del Tour. Tempi presi dunque sulla cima dell’Iseran con Egan Bernal che diventa maglia gialla. Giorno nero per la Francia che perde la maglia con Alaphilippe e perde anche Pinot, che si ritira.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



