"Tour 360", tappa 17: 33 (Matteo) Trentin, che forza! E poi fagianate e litigi, aspettando le Alpi

2.883 visualizzazioni | 08:33

Dopo 190km di fuga, Matteo Trentin si prende una meritata vittoria nella tappa numero 17 del Tour de France 2019. L’azzurro, entrato nella fuga di giornata di 33 unità, è riuscito a trovare il guizzo giusto per vincere con un’azione ai -14km. In giallo resta sempre Julian Alaphilippe e Thomas insegue a 1.35’, ma occhio che arriva il trittico alpino e tutto può ancora cambiare alla Grande Boucle..



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!