"Tour 360", tappa 13: sempre più fenomenale, signore e signori... Julian Alaphilippe morde a crono

2.312 visualizzazioni | 09:57

Julian Alaphilippe è indescrivibile, forse solo “fenomenale” è l’aggettivo che maggiormente riesce a centrare l’essenza del corridore in maglia gialla. Nessuno si aspettava un exploit del genere nella crono di Pau da parte di LouLou, e invece lui ha stupito tutti. 47.3 km/h di media, chiudendo la prova con 35’00’’24, 14” meglio di Geraint Thomas. Se non è un fenomeno, dite voi cos’è...



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!