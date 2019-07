"Tour 360", tappa 12: Il caso Rohan Dennis, i Pirenei e Simon Yates e i numeri di Wladimir Belli

3.671 visualizzazioni | 09:33

Nel giorno della prima di Simon Yates al Tour de France, c’è anche un caso da risolvere: quello di Rohan Dennis. Il giallo che ha coinvolto il corridore della Bahrein Merida lo ha risolto Riccardo Magrini nel post tappa, dando la colpa a Wladimir Belli. Il tutto alla vigilia della crono di Pau, che cosa si aspettano i nostri commentatori? La vittoria di Geraint Thomas. O forse no?



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



