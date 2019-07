Quando Nibali conquistò la maglia gialla al Tour 2014: la sua vittoria a La Plance des Belles Filles

975 visualizzazioni | 02:11

14 luglio 2014. Una data da ricordare per Vincenzo Nibali e per il ciclismo italiano. Il corridore dell'Astana vince alla grande la 10a tappa, frazione con arrivo in salita a La Planche des Belles Fille, conquistando anche la maglia gialla che porterà fino a Parigi. Dopo Pantani, l'Italia torna quindi a trionfare al Tour 16 anni dopo la maglia gialla del Pirata.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



