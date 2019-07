La gioia di Riccardo Magrini e Gregorio: Elia Viviani trionfa al Tour con una volata epica

9.085 visualizzazioni | 00:39

"Devi partire ora!" Riccardo Magrini la sentiva e 'suggerisce' ad Elia Viviani il punto esatto dove partire per battere la concorrenza nello sprint di Nancy. Detto fatto, con il primo successo in carriera dell'azzurro al Tour de France. Godiamoci il Behind the scenes con Luca Gregorio e Riccardo Magrini in cabina.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



