Fabio Aru: "Riprovarci a Planche des Belles Filles? È più dura rispetto a quando vinsi io"

Il corridore sardo ricorda con orgoglio il successo a La Planche des Belle Filles nel 2017 quando sbaragliò la concorrenza in cima, staccando anche Froome. Aru ci potrà riprovare? Sarebbe bello, ma la tappa n° 6 è ancora più dura visto il km in più di salita da percorrere.



