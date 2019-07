Daryl Impey festeggia a Brioude, battuto Benoot. Il gruppo dei big a più di 10 minuti

43 visualizzazioni | 01:20

È il campione sudafricano della Mitchelton Scott, Daryl Impey a prendersi la vittoria a Brioude, nella nona tappa del Tour de France. Al traguardo, ha lo spunto vincente rispetto al compagno di fuga Tiesj Benoot e coglie il successo di tappa, il 23esimo in carriera, il primo alla Grand Boucle. Il gruppo dei big, che aveva lasciato andare la fuga, arriverà dopo quasi 10 minuti.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!