Dal ventaglio al poker della Jumbo Visma: gli Highlights della 10a tappa in 5 minuti

Non solo volanta, anzi. E' successo davvero di tutto nella 10a frazione del Tour con Van Aert a vincere lo sprint: per la Jumbo Visma è la quarta tappa di questa edizione, considerando che ha vinto 3 volate con 3 corridori diversi. E i big? Brutta botta per Pinot, Uran e Fuglsang che perdono 1'40'' a causa dei ventagli.



