“Con la derapata!” Alaphilippe fenomeno: vince la crono di Pau rifilando 14” a Thomas

È partito per ultimo, come di consuetudine, e nella crono di Pau sbaraglia decisamente la concorrenza. Julian Alaphilippe vola alla media di 47.3 km/h e con 35’00’’24 stravince la prova contro il tempo, battendo uno specialista - e favorito - come Geraint Thomas di ben 14”. Il francese, dunque, tiene ben salda la maglia gialla in vista del Tourmalet.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!