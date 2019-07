Caleb Ewan trionfa a Tolosa! Viviani è 3°, Colbrelli 6°: rivivi la volata

2.037 visualizzazioni | 01:30

È il corridore che della Lotto-Soudal che dopo 3 terzi e un secondo posto a Chalon, si prende la vittoria battendo in volata Dylan Groenewegen di pochissimo dopo uno sprint guidato eprfettamente dai corridori della Jumbo Visma. Terzo l’azzurro Elia Viviani che nel giorno successivo al riposo, coglie un altro piazzamento al Tour de France.



