VIDEO - The Day When... Kristoff si concesse il trionfo sugli Champs Elysées

Il velocista non vinceva una tappa del Tour dal 2014: ce l'ha fatta nella tappa finale dell'ultima Grande Boucle. "Sono contento, anche perché i giornali norvegesi mi avevano dato per spacciato, dicevano che sono troppo vecchio per sprintare ancora".