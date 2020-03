VIDEO - The Day When... Elia Viviani vinse la Brugge-De Panne con una volata perfetta

È il 2018 e per Elia Viviani arriva il 6° successo stagionale con la maglia della Quick-Step Floors alla Brugge-De Panne. Grande lavoro della Bora Hansgrohe per Pascal Ackermann, ma nel finale è proprio la Quick Step a muoversi in vista della volata. Vviani perde però le ruote dei suoi compagni, ma non lascia andare lo sprint tedesco che viene scavalcato all'altezza degli ultimi 300 metri.