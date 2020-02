È tornato Bouhanni! Sprint vincente davanti a Bonifazio nella 4a tappa del Saudi Tour

43 visualizzazioni | 02:19

Il francese Nacer Bouhanni non trovava il successo da più di un anno, la sua ultima vittoria risale infatti alla Vuelta 2018, ma nella quarta tappa del Saudi Tour non lascia spazio a nessuno. Pilotato dagli uomini dell’Arkea Samsic, Bouhanni si è imposto in volata su Niccolò Bonifazio, terzo il kazako Gidich e quarto Damiano Cima.