Regina delle Classiche, Magrini e Gregorio rispondono: Giro delle Fiandre o Parigi-Roubaix?

Primo appuntamento con "Ciclismo a 150cm", in onda ogni venerdì alle 19 su Eurosport 2. In una settimana senza Classiche del Nord annullate per il 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus, Luca Gregorio e Riccardo Magrini rispondono alla domanda: "qual è la Regina delle Classiche?". Entrambi commentano le gare con aneddoti del passato ed esperienze personali ma per voi, è meglio Fiandre o Roubaix?