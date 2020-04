VIDEO - Parigi-Roubaix 2014: Niki Terpstra saluta il gruppo a 6 km dal traguardo e trionfa in solitaria

429 visualizzazioni | 04:17

Il 13 aprile 2014, l'olandese Niki Terpstra, con un attacco letale a 6 km dal traguardo non lascia scampo ai favoritissimi Cancellara e Boonen e vince in solitaria la grande Classica del Nord. A 20” Degenkolb, che batte in volata Cancellara, mentre Sagan si deve accontentare di un sesto posto.