Johan Museeuw: la vendetta del "maledetto" di Arenberg

Johan Museeuw è stato soprannominato "Leone delle Fiandre" non a caso: già vincitore della Parigi-Roubaix nel 1996, nell'edizione del '98 il belga è protagonista di una caduta che gli provoca una brutta ferita e poi un'infezione che per poco non costringe i medici ad amputargli la gamba. Museeuw, da vero leone, torna in bicicletta e vince nuovamente la Roubaix nel 2000 e nel 2002.