Nibali: "Carapaz non mi è sembrato al top, ma si è salvato grazie a Landa"

6.162 visualizzazioni | 01:15

Il corridore della Bahrain Merida è felice per aver staccato Roglic sul Mortirolo ma sperava di poter guadagnare qualcosa anche su Carapaz: "Come si fa a recuperare 1'47''? Non lo so, vedremo nei prossimi giorni ma la Movistar ha fatto bene. Noi abbiamo fatto una buona azione e abbiamo anticipato non essendoci il Gavia".