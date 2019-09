Prova Juniores femminile: Jastrab trionfa con uno scatto sul finale, Italia deludente

333 visualizzazioni | 02:47

Si è assegnato nella mattinata il titolo per la prova in linea juniores femminile ai Mondiali di ciclismo su strada nello Yorkshire. Grandi protagoniste sono state le cadute, con un gruppo che ha trovato davvero tante difficoltà sui 92 chilometri da Doncaster ad Harrogate. A trionfare, così come nei colleghi uomini, sono ancora gli Stati Uniti: si impone con un attacco da finisseur Megan Jastrab.