"Una medaglia d'argento che brucia!" Trentin sul podio con il campione del mondo Pedersen

L'Italia non prendeva una medaglia nella prova in linea maschile élite da 11 anni, ma per come si era messa nella corsa si poteva sognare in grande con Matteo Trentin. Il corridore della Mitchelton Scott si piazza alle spalle del danese Mads Pedersen. Kung, lo svizzero, è 3°.