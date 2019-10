Michael Woods di forza: anche Valverde si arrende, il canadese si prende la Milano-Torino

1.389 visualizzazioni | 01:15

Edizione storica per la corsa MiTo, da Milano a Torino, fino al colle di Superga per incoronare la vittoria di Michael Woods (EF) davanti all’ex campione del mondo Alejandro Valverde che ha provato fino alla fine a resistere all’attacco del canadese. Terzo sul podio è Aadam Yates. In top 5 anche Bnoot e Gaudu, Bernal è 6°.