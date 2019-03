VIDEO - La discesa da brividi di Niccolò Bonifazio durante la Milano-Sanremo: don't try this at home!

2.731 visualizzazioni | 01:55

Il corridore della Direct Energie Niccolò Bonifazio conosce come le sue tasche il tratto finale della Milano-Sanremo 2019 perché su quelle strade ci è nato e cresciuto: ecco perché non ha problemi a prendersi rischi e a raggiungere velocità esorbitanti in discesa. Naturalmente non pensate di imitarlo!