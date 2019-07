Matteo Trentin vince a Gap dopo 190 km di fuga: la sua splendida giornata in 70 secondi

VIDEO - Matteo Trentin torna a vincere al Tour dopo 190 km di fuga: la sua giornata in 70 secondi

Il corridore della Mitchelton Scott è tornato a vincere al Tour dove aveva già conquistato due tappe nel 2013 (a Lione) e nel 2014 (a Nancy). L'azzurro è entrato nella fuga iniziale dei 33 in avvio di tappa, poi a staccato tutti ai -14,2 km dal traguardo prima dell'ultima salita. Per Trentin è la 4a vittoria stagionale, la 23esima in carriera.