Matteo Montaguti “alla bersagliera”, al Giro senza sella come Fantozzi

Mancano poco più di 80km per la fine della quarta tappa del Giro d'Italia, frazione da Orbetello a Frascati ma Matteo Montaguti ha un problema: perde la sella dalla bici! Magrini lo nota subito e non può non fare il paragone: "alla bersagliera, come Fantozzi".