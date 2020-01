Mathieu van der Poel, un 2019 da sogno: tutte le emozioni di una stagione dominata

3.540 visualizzazioni | 02:06

La stagione 2019 di Mathieu van der Poel si è chiusa con numeri pazzeschi: 53 vittorie di cui 11 su strada, 28 nel ciclocross e 14 in MTB. In bacheca ha messo il titolo di Campione del mondo e d'Europa nel ciclocross e il titolo di Campione d'Europa in MTB. Insomma, un’annata meravigliosa per l’olandese: viviamo con queste immagini le sue imprese più emozionanti.