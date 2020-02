VIDEO - Mathieu van der Poel non vuole fermarsi: nel 2020 tra gli obiettivi anche le Olimpiadi

69 visualizzazioni | 01:47

Mathieu van der Poel dopo i grandi successi nel 2019, tra cui il terzo titolo mondiale nel ciclocross, anche in questo 2020 non vuole fermarsi e vuole continuare a collezionare vittorie su vittorie. Obiettivi per questo anno le grandi classiche su strada ma soprattutto le Olimpiadi.