Mamma mia che rischio! Valter prende a tutta velocità una pozzanghera e scivola a terra

Grande spavento nella crono Under 23 ai Mondiali di Yorkshire, complice l'asfalto bagnato e le incredibili pozzanghere sul percorso l'ungherese Attila Valter rimedia una bruttissima caduta in discesa per fortuna senza grosse conseguenze. Davvero stoico il il giovane corridore magiaro che nonostante l'inconveniente è comunque giunto al traguardo.