VIDEO - Annemiek Van Vleuten dominante, vittoria in solitaria alla Liegi: quarta un'ottima Paladin

A completare una Campagna di primavera mostruosa arriva il trionfo di Annemiek Van Vleuten: la veterana olandese non è mai uscita dalla top-10 in questo 2019 e, dopo la piazza d’onore al Fiandre, all’Amstel e alla Freccia, riesce ad alzare le braccia al cielo (ci era riuscita anche in Italia alla Strade Bianche).