VIDEO - La Prudential Ride di Londra finisce male: caduta terrificante in mezzo al gruppo in volata

Epilogo terribile per le ragazze partecipanti alla Prudential Ride di Londra: una caduta in volata a pochi metri dall'arrivo provoca un effetto-domino pazzesco in gruppo. Kirsten Wild taglia per prima il traguardo, ma viene squalificata perché colpevole di una scorrettezza che causa l'incidente: la vittoria va a Lorena Wiebes, secondo posto per la nostra Elisa Balsamo.