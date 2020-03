La prima e indimenticabile classica monumento: Milano-Sanremo 2015, l’impresa di John Degenkolb

243 visualizzazioni | 02:23

Il traguardo di Via Roma, tornato alla classicissima dopo 8 anni, ad ospitare le braccia al cielo di John Degenkolb. Per il tedesco, quello del 2015 alla Milano-Sanremo fu il primo vero successo in una classica monumento che fece scoprire al mondo un talento di questo tipo di corse, basti guardare Roubaix e Gent Wevelgem…